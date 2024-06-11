A Milli Futbol Takımımız Almanya’da!

Almanya'da 14 Haziran – 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya geldi. Polonya'nın başkenti Varşova'dan kalkan özel uçakla Hannover Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı ekip, kendilerini bekleyen otobüsle Barsinghausen'deki kamp oteline geçti. Otelde kafileyi ellerinde Türk bayraklarıyla çocuklar karşıladı. Çok sayıda çocuk taraftar ay-yıldızlılara destek olurken, milliler de çocukların formalarını imzalayarak fotoğraf çekildi.

Kafilede TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. A Milli Futbol Takımı, turnuva boyunca Barsinghausen kenti yakınlarındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da konaklayacak. Ay-yıldızlı ekip, grup maçları için Dortmund ve Hamburg'a gidip tekrar kamp yaptığı Hannover yakınlarındaki Barsinghausen'e dönecek ve turnuvada yer aldığı sürece burada kalacak.

Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 11.30'da Barsinghausen'deki kamp merkezi yakınında yer alan August Wenzel Stadyumu'nda EURO 2024 hazırlıklarına basına açık şekilde devam edecek. Ayrıca Aşağı Saksonya Futbol Federasyonu, UEFA ile T.C. Hannover Başkonsolosluğu tarafından dağıtılan antrenmanın biletlerinin de tükendiği belirtildi.