2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadele sonrası Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu ve "Defansif olarak herhangi bir endişem yok. Böyle bir rakibe karşı iki katını üretiyorsunuz o yüzden endişe etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son test maçında Polonya'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte İtalyan çalıştırıcının o sözleri:

Genele baktığınızda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Tabii ki eleştireceğimiz yerler var. Şunu da eklemek lazım, hazırlık maçı diye hakemler hata yapmaya devam ederse, zarar verirler. İkinci golde, rakibimiz tacı 15 metre önden alıyor. Hakemler hata yapabilir ama durdurup düzeltilmesi gerekiyor. İkinci golü öyle attılar, bu ilk defa olmuyor. Bunları geliştirmeleri gerekiyor çünkü sonrasında bizim takımımız zarar görüyor. Turnuvada böyle şeylerin olmamasını diliyorum.

Bugün riske girmek istediğimiz bazı defansif oyuncularımız vardı. Ofansif olarak çok büyük bir zenginliğimiz vardı. İrfan, Kerem, Semih, Hakan, bu tarz böyle zenginliğimiz var. Bunları saymakla bitmez. En iyileri sahadaydı ama ofansif olarak daha net olmalı ve golleri atmalıyız.

Defansif olarak herhangi bir endişem yok çünkü hepsi geri gelecek. Bir takımı yapılandırırken zamana ihtiyacınız olur. Ama böyle bir maçtan sonra endişe etmemeliyiz. Böyle bir rakibe karşı iki katını üretiyorsunuz o yüzden endişe etmemeliyiz.