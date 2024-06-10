2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadele sonrası Ay-yıldızlılarda Mert Günok açıklamalarda bulundu ve "Biz de galip gelebilirdik ama olmadı. EURO 2024'te elimizden geleni yapacağız. Daha farklı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son test maçında Polonya'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız'da Mert Günok, mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli kalecinin o sözleri:

İtalya maçında ve bugünkü maçta hocamız bazı denemeler yaptı. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var. Mevkilerinde oynamayan oyuncular oldu bugün. Tabii ki kazanarak gitmek isterdik hazırlık maçlarında ama bu maçları kendimizi görmek için oynuyoruz. Denk takımlarla oynadık hazırlık maçlarında. Biz de galip gelebilirdik ama olmadı. Kamp da biraz şanssız başladı. Genel anlamda biraz daha eksik başladık diyebiliriz ama bunlar bahane değil. Şampiyona için az bir vaktimiz kaldı. Daha farklı olacağına inanıyorum bu kez. İnşallah galibiyetle başlarız.

Mevkisinde oynayamayan oyuncularımız vardı. Hocamız da denemeler yapıyor, görmek istiyor. Şampiyonaya da az var ama bunları bahane olarak söylemiyorum. Biz elimizden geleni yapacağız. Daha farklı olacağını düşünüyorum.