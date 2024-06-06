A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen ikinci haftasının ikinci maçında Polonya'ya 3-0 yenildi.
Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan karşılaşmada rakibine 3-0 kaybeden milli takım, organizasyonda çıktığı 6 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.
A Milli Takım, Japonya etabındaki üçüncü maçında 8 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da İran ile karşılaşacak.
SALON: West Japan General Exhibition Center
HAKEMLER: David Fuentes Fernandez (İspanya), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
POLONYA: Semeniuk, Klos, Kaczmarek, Bednorz, Poreba, Firlej, Popiwczak (L) (Kochanowski, Szymura, Huber)
TÜRKİYE: Efe Bayram, Mert Matic, Adis, Mirza, Vahit Emre, Murat, Beytullah (L) (Kaan, Yasin, Bedirhan, Arda)
SETLER: 25-19, 25-12, 25-19
SÜRE: 73 dakika