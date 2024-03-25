Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, BVSC-Zuglo Kulübünün tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.
Antrenmana aday kadroda yer alan oyuncuların tamamı katıldı.
İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Montella'nın ısınma sırasında oyuncularına oynattığı oyun eğlenceli geçti.
Isınmanın ardından futbolcular, pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Avusturya maçının hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, bugün TSİ 17.30'da Budapeşte'den kalkacak uçakla Viyana'ya hareket edecek.
Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda gerçekleştirilecek basın toplantısına katılacak.