A Milli Futbol Takımı'mız, özel maçta karşılaştığı İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maçı çok ciddiye aldık. Son iki maçta öz güvenimiz bozulmuştu. Maçın gidişatına göre takım da ona göre bir özveriyle oynadı. Ofansif aksiyonlarda daha başarılı olabilirdik. Üzgün değiliz ama daha gidecek çok yolumuz var."

"Kulüpte sağ bek, burada orta saha oynadım. Pozisyon olarak orta saha benim evim. Bugün benim için de iyi bir başlangıç oldu hazırlık sürecine. Bu benim için alışma maçıydı. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Umarım turnuvada milletimize iyi bir milli takım izletiriz. Çok çalışıyoruz."