A Milli Futbol Takımı'mız, özel maçta karşılaştığı İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası Yusuf Yazıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz. Çok yakındık pozisyona. Umarım iyi olur ama biraz kötü gözüküyor. O pozisyondan sonra biz de biraz sarsıldık."

"Çok iyi bir sezon geçirdim. En son 1 ay önce oynadım, ben de sakatlanmıştım. İyi bir hazırlık maçı oynadık bence. İlk yarı özellikle kompakt bir oyun vardı. Bir sonraki maçımızda umarım yapamadıklarımızı yaparız, yaptıklarımızı da daha iyi yaparız."

"Her futbolcu bu turnuvalarda olmayı ister. Ayrılacak isimler tabii ki üzülecek ama yapacak bir şey yok. Futbolun içinde var bunlar. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'ndan edindiğim tecrübeye göre ilk maçı kazanmak çok önemli olacaktır. Sakin ve dinamik bir milli takım görüyorum. EURO 2020'den daha iyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum."