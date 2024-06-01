A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu ile Kaan Ayhan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KAAN AYHAN'IN SÖZLERİ:

En büyük ekibim Almanya'daki turnuvada oynamak ve Milli Takım'ın parçası olmaktı. Daha son kadro açıklanmadı galiba ama inşallah bu günleri göreceğiz. taraftar demiyorum, vatandaşlarımız, milletimizle birlikte inşallah güzel şeyler başaracağız. Dortmund kapımın önü sayılır, iyi hazırlanıyoruz.

İyi oynarsak, skoru yakalayabiliyoruz. Başarı bizim elimizde, bunun için maksimum performansı sergileyeceğiz. Bunun için çok iyi hazırlanıyoruz, öyle görüyorum. Bazı faktörler rakibe de bağlık ancak grupta üç maç kendi elimizde.

Ferdi için bu sezon daha rahat geçti. Ben sürekli yeni bir pozisyonda oynadım. Yeni pozisyon aradılar, ben aramadım ama buldular. Orta sahada daha çok oynadım. Geçmişte stoper oynadım. Sağ bek oynadım bu yıl, alıştım. Üç pozisyonda da rahatım. Bir pozisyon seçersek, orta saha.

Hazırlık maçlarında kaybettik ancak bunları iyi analiz ederseniz, daha güçlü olabilirsiniz. Futbolda zaten her zaman kazanmak gibi bir durum yok. Mağlubiyetten alacağınız ders bazen çok değerli oluyor. Hocalarımız da çok çalışıyor, her gün toplantıdalar. Video analizi de çok iyi yapmışlar.

FERDİ KADIOĞLU'NUN SÖZLERİ:

Almanya'da ve çevre ülkelerde çok sayıda vatandaşımız var. Onlarla birlikte mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Son iki hazırlık maçı bizler için ders oldu. O zaman olması daha iyi oldu, en azından turnuvada böyle bir şeyle karşılamadık. Ders aldık.