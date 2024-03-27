Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, “Bugün dostluk maçından ziyade resmi maç havasında oynanan bir karşılaşmaydı. Bizim için iyi bir test oldu, sahada az hata yaptık, üçüncü bölgede iyi baskı yaptık. Bugün Türkiye’ye karşı inanılmaz oynadık” dedi. İşte detaylar...

Avusturya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Ernst Happel Stadyumu'nda konuk ettiği Türkiye'yi 6-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick açıklamalarda bulundu. Türkiye gibi bir takıma oynamanın kolay olmadığını ifade eden Ralf Rangnick, "Takımımız çok iyi oynadı, çok iyi olan bir takımım var. Çok dikkat çekici bir sonuç güçlü bir takıma karşı. İlk yarıya baktığınızda Türkiye daha baskın ve dominant taraftı. Saha içinde daha organizeydi. Teknik olarak çok iyi oyunculara sahip, usta ayakları var. Gerçekten çok dişli rakiplere karşı oynadık. Hırvatistan ve Almanya'yı yendiler. Bugün 95 dakika Türkiye gibi bir takıma karşı oynamak hiç kolay değildi. Son 15 dakika kendimize yakışır futbolu gösterdik, soyunma odasına 2-1 gitmek. Günün sonunda Türkiye gibi bir takım karşı 6-1 galip gelmek bizi ziyadesiyle mutlu etti" şeklinde konuştu.

"SAHA İÇİNDE ÇOK ORGANİZEYDİK"

Üst seviye baskı kurduklarını söyleyen Ralf Rangnick, "Saha içinde çok organizeydik, üçüncü bölgede baskı yaptık zorluk çıkarma adına. 70-75 dakika üst seviye baskı kurduk, bu bizim oyunumuzun bir parçasıydı" diye konuştu.

"AŞILADIĞIMIZ SİSTEM ÜZERİNE TAKIM OLUŞTURMAYA ODAKLANMAK İSTİYORUM"

Türkiye karşılaşmasının iyi bir referans olacağını ifade eden Rangnick, "Bugün iyi bir referans olacak, oyuncularım da bu anlamda işimi kolaylaştırdı. Bazı oyuncular ispatladılar, eksik oyuncularla sahaya çıktık, gün be gün aşıladığımız sistem üzerine takım oluşturmaya odaklanmak istiyorum. Slovakya ve Türkiye mücadelesinde istediğimiz futbolu oynadık. Bu da kadro düşüncemi yavaş yavaş oturtmaya başladı" yorumlarında bulundu.

"DOSTLUK MAÇINDAN ZİYADE RESMİ MAÇ HAVASINDA OYNANAN BİR KARŞILAŞMAYDI"

Sahada az hata yaptıklarını söyleyen Ralf Rangnick, "Bugün dostluk maçından ziyade resmi maç havasında oynanan bir karşılaşmaydı. Bizim için iyi bir test oldu, sahada az hata yaptık, üçüncü bölgede iyi baskı yaptık. Bizim seviyemizi istikrarlı hale getirmek için sürekli bu performansı göstermemiz gerekiyor. Çünkü grupta Fransa, Hollanda ve Polonya'ya karşı çok zorlu maçlar oynayacağız. Bugün Türkiye'ye karşı inanılmaz oynadık" diyerek sözlerini noktaladı.