A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında ağırladığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla ay-yıldızlılar, grupta ilk galibiyetini aldı. Milliler, ilk müsabakasında İsviçre'ye 3-1 yenilmişti.
Macaristan ise ilk yenilgisini yaşadı.
Stat: Pendik
Hakemler: Katarzyna Lisiecka-Sek, Katarzyna Wojs, Anna Dabrowska (Polonya)
Türkiye: Gamze Yaman, Ümran Özev, Gülbin Hız (Dk. 88 Eda Karataş), Sejde Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Elif Keskin (Dk. 77 Arzu Karabulut), Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 62 Busem Şeker), Yağmur Uraz (Dk. 46 Ece Türkoğlu)
Macaristan: Szöcs, Kovacs (Dk. 46 Nagy), Turanyi, Nemeth, Savanya, Papp (Dk. 89 Süle), Csiszar, Csanyi (Dk. 65 Fenyvesi), Zeller (Dk. 46 Csiki), Szabo, Kajan (Dk. 81 Papai)
Goller: Dk. 45+1 Csanyi (Macaristan), Dk. 80 Ece Türkoğlu, Dk. 87 Miray Cin (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 41 Meryem Çal, Dk. 43 İlayda Civelek, Dk. 61 Necla Güngör Kıragası (Teknik direktör) (Türkiye)