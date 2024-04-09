Türkiye 2-1 Macaristan (MAÇ SONUCU - ÖZET) A Milli Kadın Futbol Takımı'mız ilk galibiyetini aldı!

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Macaristan'ı 2-1 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2024- 23:13