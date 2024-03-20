Son dakika spor haberi: Türkiye A Milli Takımı, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile özel maçlar yapacak. Milliler bu mücadelelerin hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. İşte detaylar...

A Milli Takımımız, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik ağırlıklı çalışma ile devam etti ve son bölümde dar alanda çift kale maç oynandı. Pazar günü maç oynayan futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar yaptı.

A Milli Takımımızın bugünkü idmanını TFF Başkan Vekilleri Agah Ruşen Çetin ve Mustafa Eröğüt ile Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

A Milli Takımımız, 20 Mart Çarşamba günü saat 16.45'te basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Macaristan ve Avusturya özel maçlarının hazırlıklarına devam edecek