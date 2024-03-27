Avusturya Türkiye maçı sonrası milli takıma flaş eleştiri! "Atanı da yok tunanı da yok"
Son dakika spor haberi: A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlık karşılaşmasında Avusturya'ya konuk oldu. Ay-yıldızlılar mücadeleyi 6-1'lik farklı bir skorla kaybetti. Karşılaşma sonrasında ise bu mağlubiyeti Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen,Teknik Direktör Vincenzo Montella ile millilere flaş eleştirilerde bulundu. İşte o yazı...
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Yayın Tarihi: 27.03.2024- 09:08 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024- 09:37