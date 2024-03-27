Golcü olarak elde sadece Cenk Tosun var. İtalyan hocanın iki hazırlık maçında kadro tercihleri "11 benzemez" gibiydi. İki maçta da iyi oynar gibi göründük ama aslında telaşlı ve uyumsuzduk, final paslarında golcü olmadığı için verimsiz kaldık.