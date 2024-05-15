2024 FIVB Milletler Ligi yeni sezonunda, A Milli Kadın Voleybol Takımımız Antalya'da Japonya ile kozlarını paylaştı. Müsabakayı Filenin Sultanları 3-2 kaybetti.
SET SONUÇLARI
1. set sonucu: Türkiye 23-25 Japonya (0-1) 2. set sonucu:
2. set sonucu:Türkiye 21-25 Japonya (0-2)
3. set sonucu: Türkiye 25-23 Japonya (1-2)
4. set sonucu: Türkiye 25-20 Japonya (2-2)
5. set sonucu: Türkiye 11-15 Japonya (2-3)
Filenin Sultanları'nın ilk hafta maç takvimi şu şekilde:
16 Mayıs Perşembe: 20.00 Hollanda-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
18 Mayıs Cumartesi: 20.00 İtalya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
19 Mayıs Pazar: 20.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)