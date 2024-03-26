EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlık karşılaşmasında Avusturya ile karşılaşıyor.

Müsabaka öncesi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE

"KENDİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

"Bu gelişim sürecini ilerletmek için mükemmel bir akşam. Taraftarımız da bizimle. En iyi şekilde kendimizi göstereceğiz."

"ARDA GÜLER BÜYÜK BİR YETENEK"

"Arda Güler, çok büyük bir yetenekten bahsediyoruz. Geçmişte bunu kanıtladı. Oynamaya ihtiyacı var. İyi bir performans göstererek, kulübünde de daha fazla oynama fırsatı olsun isterim"

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN DURUMU

"Şu anda çok iyi durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Geleceğimizin de önde gelen isimlerinden biri. Bizimle birlikte çalışıyor. Oynayabilir de oynamayabilir de."