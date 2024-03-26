Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye A Milli Takım maçı canlı izle! Türkiye'nin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye A Milli Takım maçı canlı izle! Türkiye'nin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 öncesinde hazırlık maçında Avusturya ile kozlarını paylaşıyor. Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Daniele Chiffi yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri de yer alıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı NE ZAMAN? Türkiye A Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın 11'leri...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2024- 21:36 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024- 21:39