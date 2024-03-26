A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 öncesinde hazırlık maçında Avusturya ile kozlarını paylaşıyor. Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Daniele Chiffi yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri de yer alıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı NE ZAMAN? Türkiye A Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın 11'leri...
AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Avusturya - Türkiye maçı 26 Mart Salı günü saat 22:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Avusturya: Schlager, Posch, Wöber, Danso, Mwene, Gregoritsch, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Baumgartner, Schmid.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.