A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Puskas Arena'da Macaristan ile karşı karşıy geliyor. Maç öncesi Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

"BİZİM İÇİN GÜZEL BİR TEST OLACAK"

"Bizim için güzel bir test olacak EURO 2024 öncesinde. Rakibin aksiyonlarına göre sahada neler yapacağımız çok önemli."

"ORKUN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU"

"Son maçlarda Orkun Kökçü bizimle değildi. Çok önemli bir futbolcumuz. Umarım bizim için iyi bir performans sergiler."

"PROBLEM YOKKEN PROBLEM YARATMAK İSTİYORMUŞUZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Dürüst olmak gerekirse bazen problem yokken problem yaratmak istiyormuşuz gibi görünüyor. Arda Güler görmek istediğimiz bir futbolcu. 8 aydır 20 dakika her maçta oynamayan bir futbolcuyu hemen oynatıp riske atmak gerekir mi? Burada duygusal olmamak lazım. İnsanları anlıyorum ama mantıklı olmak gerekiyor. Herkesi değerlendirmek istiyoruz."

"KÖTÜ NİYETLE CEVAP VERMEDİM"

Burada kötü bir niyetle cevap vermedim. Mayıs ya da haziran başında çok fazla konuşacağınız isimler olacak. Çünkü sadece 20 kişiyi hareketli bir şekilde götürebileceğiz Avrupa Şampiyonası'na."