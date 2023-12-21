İşte A Milli Takım'ın sıralaması!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasında 37'nci basamaktaki yerini korudu. Ay-Yıldızlılar, ekim ve kasım aylarında açıklanan sıralamaların ardından toplamda beş sıralık bir yükseliş kaydetmişti. A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde aynı grupta mücadele edeceği Portekiz 7'nci, Çekya ise 39'uncu sırada yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada ilk 10 basamakta herhangi değişiklik olmazken, 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin bin 855 puanla birinci, Fransa bin 845 puanla ikinci, İngiltere bin 800 puanla üçüncü, Belçika bin 798 puanla dördüncü, bin 784 puanlı Brezilya da beşinci sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat 2024 tarihinde açıklanacak.