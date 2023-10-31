A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Çorum'da oynadığı Lüksemburg maçını 12 bin 130 biletli seyirci takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu da Çorum halkına verdikleri destek için teşekkür mesajı yayınladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Çorum'da oynadığı Lüksemburg maçını 12 bin 130 biletli seyirci takip ederken Türkiye Futbol Federasyonu da Çorum halkına teşekkür mesajı yayınladı.

UEFA Uluslar C Ligi'nde Çorum Şehir Stadı'nda oynanan Lüksemburg mücadelesinde Kadın Milli Takımları adına seyirci rekoru kırıldı. Geçen ay Elazığ'da oynanan Türkiye - Litvanya mücadelesini 6 bin 500 biletli seyirci izlemişti. Bu akşamki Lüksemburg maçında Çorumlu taraftarlar, Şehir Stadı'nı doldururken, toplam 12 bin 130 biletli seyirci takip etti ve rekorun yeni sahibi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu da Çorum halkına verdikleri destek için teşekkür mesajı yayınladı.