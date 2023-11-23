Toplam 24 takımın 6 grupta yer alacağı EURO 2024'ün kuraları 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 20.00'de Hamburg'daki Elbphilharmonie'de çekilecek.
A Milli Takım'ın EURO 2024 şanssızlığı! Grup lideri olduk ama...
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız, gruplar aşamasını tarihinde ilk kez lider bitirmeyi başardı. Fakat geçerli olan torba statüsü, ay-yıldızlılara yaramadı. İşte detaylar...
Takımlar elemelerdeki derecelerine göre torbalara ayrılırken tarihinde ilk kez bir eleme grubunu lider bitiren Milli Takım'ımız kurada ikinci torbada yer alacak.