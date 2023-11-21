Cardiff'te A Milli Takım coşkusu!

A Milli Takım'ın, Galler ile oynayacağı maç öncesi Türk taraftarlar Cardiff meydanında toplanarak maç saatini beklemeye başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı'nın, Galler ile oynayacağı maç öncesi Türk taraftarlar Cardiff meydanında toplanarak maç saatini beklemeye başladı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.45'te Galler ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka öncesi Cardiff meydanında toplanan Türk taraftarlar, tezahüratlarla maç saatini beklemeye başladı. Türk bayraklarıyla yüzlerce vatandaşın toplandığı alanda güvenlik önlemlerinin de alındığı görüldü.

Türk taraftarlar daha sonra toplu bir şekilde maçın oynanacağı Cardiff City Stadyumu'na doğru hareket edecek.