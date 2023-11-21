A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi ay yıldızlılarımızın teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok önemli bir maç, hazırız. Farklı bir maç, farklı cevap beklediğim bir maç. Zihniyetimizi görmek istiyorum sahada. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi."

"Çağlar bizim için çok önemli. Gelecekte kullanacağımız bir isim. Uzun zamandır oynamıyor. Sakatlığı yok. Uzun zamandır oynamadığı için seçimlerde garantiye gitmek istedim."

"Galler kendi evinde iyi oynayan bir takım. Her maç bizim için bir test. 3 gün önce güzel bir galibiyet aldık ama 3 gün sonra kimler sahada çok net cevaplar veriyor onları görmek de benim için çok önemli."