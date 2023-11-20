A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında salı günü deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım liderlik istiyor! İşte Montella'nın Galler - Türkiye maçı muhtemel 11'i
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımızın şimdi ki hedefi Galler maçından alınacak en az 1 puanla grubunu lider tamamlamak. Millilerde takımın başında çıktığı 3 maçı da kazanan Montella ise bu maçtaki ilk 11'ini şekillendirmeye başladı. İşte Türkiye'nin Galler maçı muhtemel 11'i.
Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.