A Milli Takım liderlik istiyor! İşte Montella'nın Galler - Türkiye maçı muhtemel 11'i

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımızın şimdi ki hedefi Galler maçından alınacak en az 1 puanla grubunu lider tamamlamak. Millilerde takımın başında çıktığı 3 maçı da kazanan Montella ise bu maçtaki ilk 11'ini şekillendirmeye başladı. İşte Türkiye'nin Galler maçı muhtemel 11'i.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2023- 11:30 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023- 12:52