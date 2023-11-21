EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Galler'in konuğu oldu.
Karşılaşma 1-1 sona erdi ve milliler, Almanya'da oynanacak olan şampiyona öncesi eleme gruplarını lider tamamladı.
Galler, 7. dakikada Neco Williams ile öne geçti.
Milliler ise Yusuf Yazıcının 70. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşikledi.
Bu sonuçla A Milli Takım'ımız grubunu 17 puanla lider tamamladı.
Galler ise 12 puanla grup aşamasını tamamladı.
A Milli Furbol Takımı'mız ilk kez Avrupa Şampiyonası Eleme gruplarını lider tamamladı.
Milli takım şampiyonaya 2. torbadan katılacak.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ: