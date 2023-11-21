Galler 1-1 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET) Milliler grubu lider tamamladı!

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Galler'in konuğu oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve milliler, Almanya'da oynanacak olan şampiyona öncesi eleme gruplarını lider tamamladı.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 22.11.2023- 01:32 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023- 01:43