Türkiye U21 Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Slovenya U21 Milli Takımı ile kozlarını paylaşıyor. Türkiye U21 - Slovenya U21 mücadelesini A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz...
TÜRKİYE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN? ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Slovenya maçı 17 Kasım Cuma günü saat 19.45'te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Mücadele Pendik Stadyumu'nda oynanıyor.
Ümit Millî Takımımızın Slovenya ve Norveç maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği), Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük)
Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor A.Ş.)
Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş A.Ş.), Aksel Baran Potur (Moss FK), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe A.Ş.), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Yunus Emre Konak (EMS Yapı Sivasspor), Burak İnce (Slask Wroclaw)
Forvet: Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Metehan Altunbaş (Adanaspor A.Ş.)
Teknik Direktör: Levent Sürme