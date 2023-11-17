GOL | Türkiye U21 1-1 Slovenya U21
Hazırlık maçında Ümit Milli Futbol Takımı'mız Metehan Altunbaş'ın 81. dakikada attığı golle Slovenya U21 karşısında skor 1-1 yaptı.
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