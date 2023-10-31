Son dakika spor haberleri: A Milli Kadın Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 4. maçında Lüksemburg'u 1-0 mağlup etti. Milliler bu sonucun ardından 2 maç kala UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 4. maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Çorum Şehir Stadı'nda konuk ettiği Lüksemburg'u 1-0 mağlup etti ve bitime 2 maç kala UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg'u konuk etti. Çorum'da oynanan mücadelenin 14. dakikasında Yağmur Uraz'ın pasında Birgül Sadıkoğlu topu filelere gönderdi. Milliler, bu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Grupta 4 maçta 4 galibiyet elde ederek 12 puana ulaşan ay-yıldızlılar, B Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Hakemler: Maral Mirzai Beni, Camila Stendahl, Jilan Taher, Hanna Laajanen (İsveç)

Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Çal (Büşra Kuru dk. 83), Miray Cin, Busem Şeker (Elif Keskin dk. 46), Ebru Topçu, Yağmur Uraz (Arzu Karabulut dk. 69), Birgül Sadıkoğlu (Didem Karagenç dk. 70), İlayda Civelek, Gülbin Hız

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

Lüksemburg: Lucie Schlime, Ana Barbosa Abreu, Jessica Becker (Eva Fernandes dk. 46), Emma Kremer, Marta Estevez, Joana Lourenco Magalhaes, Marisa Soares Marques (Leila Schmit dk. 71), Amy Thompson (Anna Miny dk. 83), Caroline Jorge (Julie Marques Abreu dk. 55), Catarina Lavinas (Isabel Albert dk. 71), Kimberley Dos Santos

Gol: Birgül Sadıkoğlu (dk. 14) (Türkiye)

Sarı kartlar: Didem Karagenç (Türkiye)