EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye'nin sıralaması...

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider olarak tamamladı. Bu turdan sonra EURO 2024'e gitmeyi garantileyen ay-yıldızlıların şampiyonadaki favoriler arasında kaçıncı olduğu belli oldu. İşte detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 12:42 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023- 12:43