2024 Avrupa Şampiyonası Almanya'da düzenlenecek.
EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye'nin sıralaması...
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider olarak tamamladı. Bu turdan sonra EURO 2024'e gitmeyi garantileyen ay-yıldızlıların şampiyonadaki favoriler arasında kaçıncı olduğu belli oldu. İşte detaylar...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 24.11.2023- 12:42 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023- 12:43
A Milli Takımımız, elemelerde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.
Bu sonuçlarla D grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlılar, Almanya biletini cebine koydu.