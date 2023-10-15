A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki yedinci maçında Konya'da Letonya'yı ağırladı.
A Milli Takım Almanya biletini kaptı! Türkiye dev gelirin sahibi oldu
A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile oynadığı karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Milliler bu sonucun ardından Almanya vizesi almayı başardı. Milli Takım bununla birlikte 3 puanın yanı sıra dev bir gelir elde etti. İşte ayrıntılar...
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya vatandaşlarımız büyük ilgi gösterirken taraftarlar, maç öncesi yapılan koreografi ile millileri ateşledi.
Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 yenerek maç fazlasıyla grup liderliğine uzanan Türkiye Letonya önünde de oynadığı iştahlı futbolla göz doldurdu.