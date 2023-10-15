İlk olarak 1996'da katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2000 ve 2008 yıllarında da yer alan Milli Takım, 2016 ve 2020'den sonra 2024'te de şampiyona bileti aldı ve art arda 3 yıl bunu başarmış oldu.