2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımımız, evinde Letonya ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella önderliğinde ikinci maçına çıkacak olan ay-yıldızlılar, bu karşılaşmayı kazanması halinde EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7 maçında evinde Letonya ile karşılaşacak. Mücadelenin 11'leri belli oldu.

TÜRKİYE - LETONYA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Samet, Cenk Özkacar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper

Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Emsis, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bizim Çocuklar, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşı karşıya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 21.45'te başladı. Maçı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetiyor. Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Ekim Pazar günü 21.45'te oynanan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

ENEA JORGJI DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye - Letonya maçını Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetiyor. Jorgji'nin yardımcılarını Denis Rexha ile Ridiger Çokaj yapıyor. Maçta dördüncü hakem ise Florian Lata. Mücadelede VAR'da Daniele Chiffii AVAR'da da Kreshnik Barjamaj yer alıyor.