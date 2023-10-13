Türkiye U21 5-0 San Marino U21 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Genç milliler rahat kazandı)
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye U21, San Marino U21 karşısında sahada 5-0 galip ayrıldı. Genç millilerin gollerini Enis Destan (2) ve Erencan Yardımcı (3) kaydetti.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 13.10.2023- 22:03
Millilerimiz sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Türkiye'nin gollerini Enis Destan (2) ve Erencan Yardımcı (3) kaydetti.
Bu sonucun ardından Ümit Milliler ilk 3 puanına ulaştı.
San Marino ise gruptan puansız yer alıyor.
Türkiye gruptaki 4. maçında 17 Ekim'de Letonya deplasmanına çıkacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ