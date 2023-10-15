2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımımız, evinde Letonya ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella önderliğinde ikinci maçına çıkacak olan ay-yıldızlılar, bu karşılaşmayı kazanması halinde EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak. Bu mücadelenin CANLI ANLATIMI ve tüm detayları haberimizde...

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7 maçında evinde Letonya ile karşılaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde

TÜRKİYE - LETONYA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Samet, Cenk Özkacar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper

Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Emsis, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bizim Çocuklar, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşı karşıya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 21.45'te başladı. Maçı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetiyor. Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Ekim Pazar günü 21.45'te oynanan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MİLLİ TAKIM KAZANIRSA EURO 2024'Ü GARANTİLEYECEK!

Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın attığı gol ile 1-0 yenen Milli Takım, 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te Letonya'yı yenmesi halinde diğer maçların sonuçlarına bakmadan EURO 2024 biletini alacak. Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

Galler-TÜRKİYE: 21 Kasım 2023

ENEA JORGJI DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye - Letonya maçını Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetiyor. Jorgji'nin yardımcılarını Denis Rexha ile Ridiger Çokaj yapıyor. Maçta dördüncü hakem ise Florian Lata. Mücadelede VAR'da Daniele Chiffii AVAR'da da Kreshnik Barjamaj yer alıyor.

LETONYA'YI YENERSE GRUPTAN ÇIKACAK

A Milliler bu maçla birlikte gruptan çıkmayı garantileyebilir. Ay-yıldızlılar, Letonya'yı yenmesi durumunda puanını 16'ya çıkaracak ve diğer maçların sonuçlarına bakılmadan grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alacak.