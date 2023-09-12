A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Japonya ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi milli takım teknik teknik direktörü Stefan Kuntz önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN SÖZLERİ:

Skorlardan da görüyorsunuz. Hem Hırvatistan'ın hem de Galler'in oyunu bizimkinden çok farklı değildi. Bu maç Hırvatistan maçının da bir hazırlığı olacak.

Maçın bizim için iyi geçeceğini düşünüyorum. Kadroda şans vermediğimiz isimleri bugün görme fırsatımız olacak. Hakan Çalhanoğlu maçın gidişatına göre oyuna girebilir.