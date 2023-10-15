2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 15 Ekim Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından, turnuvaya katılacak takımlar da netleşmeye başladı. A Milli Takım, EURO 2024 biletini cebine koydu. İşte o ülkeler...

2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinden heyecan dorukta...

Konya'da Letonya'yı ağırlayan ve maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'mız son maça bırakmadan turnuva biletini cebine koymayı başardı.

D Grubu'ndaki diğer maçta ise Galler sahasında Hırvatistan'ı 2-1 devirerek EURO 2024 şansını sürdürdü.

15 Ekim Pazar akşamı oynanan karşılaşmaların ardından, ev sahibi Almanya dışında, aralarında Türkiye'nin de olduğu 6 ülke turnuvaya katılmayı şimdiden garantiledi.

2024 Avrupa Şampiyonası'na hangi takımlar katılmayı garantiledi?

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na 24 takım katılmaya hak kazanacak. Türkiye ve ev sahibi Almanya'nın yanı sıra, 5 ülke daha Avrupa Şampiyonası biletini şimdiden elde etti.

İşte 2024 Avrupa Şampiyonasına katılmayı garantileyen ülkeler:

Türkiye

Almanya

Fransa

İspanya

Portekiz

Belçika

İskoçya