2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında Letonya ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-0 kazandı. Maçın ardından ay-yıldızlılarda İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu ve "İnanılmaz gururluyum, bu takımda olduğum için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı sahasında 4-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda İsmail Yüksek, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

4 yıl öncesinde bana 'bugünleri yaşayacaksın' deseydiniz inanmazdım. Ben inanarak çalışmaya devam edeceğim. İnanılmaz gururluyum, bu takımda olduğum için çok mutluyum. Benim bugüne kadar gelmemde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.