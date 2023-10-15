2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında Letonya ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-0 kazandı. Maçın ardından ay-yıldızlılarda Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu ve "Biz inandık ve asla pes etmedik. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." şeklinde konuştu.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı sahasında 4-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Mutluyuz. Hırvatistan maçından iki gün sonra yine sahaya çıkmak kolay değildi. Vincenzo Montella, bizi çok iyi hazırladı. Kenetlendik, dışarıdan gelenleri dinlemedik ve kendi aramızda çözmeye çalıştık.

Üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. Daha eksikler var, biz güçlü takımız. Çağlar, Ozan, Merih, Arda... Biz inandık ve asla pes etmedik. Sakin kalmaya çalıştık.

Almanya'da ev sahibi olacağız. Ben oradan geldiğim için biliyorum, hissedebiliyorum. Sevindiğim turnuvaya rahat katılmamız. Bu iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Daha da iyi olabiliriz. Son bir haftada çok iyi çalıştık, bunu da sahada gördünüz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz.