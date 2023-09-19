A Milli Futbol Takımı'mızda Stefan Kuntz'un ayrıldığının iddia edilmesinin ardından yerine geçecek isim için gündeme birçok kişi gelirken, aday sayısının ikiye düştüğü öne sürüldü.
Milli Takım'ın teknik direktörü belli oluyor! Ya Abdullah Avcı ya da...
Son dakika spor haberi: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un görevden alındığı birçok kaynak tarafından iddia edilirken, yeni gelişmeler yaşanıyor. Kuntz'un yerine gelecek hoca belli oldu. İşte detaylar...
EURO 2024 Elemeleri grubunda Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılarda bu maçın ardından Alman teknik adama yoğun tepkiler vardı.
Milliler, hazırlık maçında Japonya karşısında da varlık gösteremediği maçta 4-2 mağlup olunca Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kuntz ile yolları ayırdığı öne sürülmüştü.