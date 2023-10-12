Vincenzo Montella Hırvatistan maçı sonrası konuştu
Türkiye, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Vincenzo Montella galibiyeti değerlendirdi. İşte Montella'nın sözleri...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 13.10.2023- 02:02 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023- 02:02
Maçın ardından Vincenzo Montella galibiyeti değerlendirdi.
İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:
Çok zor bir maça çıktığımızın farkındaydık. Maçtan önce de Barış'ın hızını kullanacağımızı söylemiştim, onların iki stoperi yetişemeyecek demiştim. Allah'tan öyle bir pozisyona denk geldi.
Oyuncularımla gurur duyuyorum. 3 gün sonra çok önemli bir maçımız daha var. Şimdi ona konsantre olmalıyız.
Bugün bütün oyuncularım çok yüksek bir performans sergiledi.