A Milli Takım Hırvatistan'a geldi!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maç için Hırvatistan'a ulaştı.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2023- 18:31