Haberler Milli Takım Haberleri Vincenzo Montella Hırvatistan maçı öncesi konuştu

Vincenzo Montella Hırvatistan maçı öncesi konuştu Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın, EURO 2024 elemeleri kapsamında Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşma öncesi Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın sözleri... Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2023- 20:42 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023- 20:53









ABONE OL

EURO 2024 elemeleri kapsamında Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte Montella'nın sözleri...



Heyecan ve motivasyonumuz dorukta. Sonuna kadar istekli olmamız gereken bir maç. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız ve kendimizi göstereceğiz.



İki kanattan da farklı ataklar geliştireceğiz. Cenk Özkacar farklı özellikler barındıran bir futbolcu. Beni de ikna etti. Modern futbolda derin koşular önemli. Hem Kerem Aktürkoğlu, hem Barış Alper Yılmaz'ın bu özellikleri iyi.