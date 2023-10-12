Vincenzo Montella Hırvatistan maçı öncesi konuştu
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın, EURO 2024 elemeleri kapsamında Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşma öncesi Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın sözleri...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 12.10.2023- 20:42 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023- 20:53
İşte Montella'nın sözleri...
Heyecan ve motivasyonumuz dorukta. Sonuna kadar istekli olmamız gereken bir maç. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız ve kendimizi göstereceğiz.
İki kanattan da farklı ataklar geliştireceğiz. Cenk Özkacar farklı özellikler barındıran bir futbolcu. Beni de ikna etti. Modern futbolda derin koşular önemli. Hem Kerem Aktürkoğlu, hem Barış Alper Yılmaz'ın bu özellikleri iyi.