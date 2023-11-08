A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında 21 Kasım Salı günü karşılaşacağı Galler'in aday kadrosu açıklandı.
Galler, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ve Türkiye ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.
Teknik direktör Robert Page tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Tom King (Wolverhampton Wanderers)
Defans: Ben Davies (Tottenham Hotspur), Joe Rodon (Leeds United), Tom Lockyer (Luton Town), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Ben Cabango (Swansea City AFC), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley), Niall Huggins (Sunderland AFC)
Orta Saha: Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers), Jordan James (Birmingham City), Joe Morrell (Portsmouth), Harry Wilson (Fulham), David Brooks (AFC Bournemouth), Daniel James (Leeds United), Nathan Broadhead (Ipswich Town), Liam Cullen (Swansea City AFC) Brennan Johnson (Tottenham Hotspur)
Forvet: Kieffer Moore (AFC Bournemouth), Tom Bradshaw (Milwall)