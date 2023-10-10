UEFA Yönetim Kurulu'nun, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki toplantısında aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirdi. Ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2032'ye Türkiye ile İtalya'nın ev sahipliği yapacağı duyurdu.

VOLKAN DEMİREL: ÜLKEM ADINA ELİMDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIM



EURO 2032'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen futbol elçisi Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bugün çok özel bir gün. Bugünü unutmayacağız. 2032 yılında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Herkesin memnun kalacağı bir şampiyona olacak. Dün sosyal medya hesabından hazırız diye bir paylaşım yapmıştım. Bugün de ev sahipliği hakkını aldık. İtalya ile beraber bu turnuvadan söz ettireceğiz. Bizim için futbol hayat demek. Ama işin bu tarafı beni zorluyor. İçeride bir konuşma yaptım. Ülkem adına gurur duyuyorum. Ülkem adına elimden geleni yapmaya hazırım. Bu turnuva büyük değer katacaktır" diye konuştu.



"BUFFON'U TANIDIĞIMA ÇOK SEVİNDİM"



İtalya futbol elçisi Gianluigi Buffon hakkında da konuşan Volkan Demirel, "Buffon ile ilk defa bu kadar samimi olduğum bir ortam oldu. Kaleciliğine zaten bütün dünya olarak hayrandık. Zaten bazı insanlar bir yerlere geliyorsa boşuna gelmiyor. Harika bir kişilik. Onu tanıdığıma çok sevindim" şeklinde konuştu.