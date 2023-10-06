Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

2025 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde San Marino ve Letonya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 19:46