İşin de tuhafı da oynadıkları Avrupa takımlarında bu kadar başarılı oyuncuların, milli takımda bir düzeni olmadığı gibi onlar da buna ayak uydurmakta zorluk çektikleri için kendi performans, potansiyellerinin aşağısında kaldıklarından diğer ülkemizde oynayan formda oyuncular bile bireysel ve takım halinde gelişip ileriye gideceklerine daha geriye gittikleri gibi gelişim de göstermedikleri net ortada.