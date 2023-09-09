A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 elemelerinde sahasında Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı.
Ömer Üründül Türkiye-Ermenistan maçını değerlendirdi!
A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de karşılaşmayı flaş sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Milli takıma 1 puanı getiren golü genç futbolcu Bertuğ Yıldırım kaydetti.
Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül milli takımın berabere kaldığı karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle kaleme aldı.