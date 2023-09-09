Medyayı maç öncesi hareketlendirmesi gereken en büyük nokta, bu maçın EURO 2024 için çok büyük önemi olmasıydı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan Galatasaray'ın kazanmasına rağmen Norveç Ligi'nin dördüncüsü Molde karşısındaki 2 maçta da yaşadığı büyük saha içi sıkıntılarıydı. Ama biz bu maç yerine büyük takımların transfer gelişmelerine odaklandık.