A Milli Futbol Takımı, Japonya maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takım'ımız, Japonya ile 12 Eylül Salı günü Belçika'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı. Millilerde Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu kamptan izin alarak ayrıldı.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 09.09.2023- 20:50
Ermenistan maçında boyun ve göğüs travması geçiren Kerem Aktürkoğlu ile hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için izin verilen Abdülkerim Bardakcı, aday kadrodan çıkarıldıkları için antrenmanda yer almadı.
A Milli Futbol Takımı yarın Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'ndan THY'nin saat 15.00'te kalkacağı uçağıyla Hollanda'nın Maastricht kentine giderek Japonya ile oynayacağı özel karşılaşma için kampa girecek.