LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Letonya - Türkiye maçı saat 21:45'te TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
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LETONYA - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ
Letonya: Purins, Oss, Tobers, Emsis, Gutkovskis, Savalnieks, Jurkovskis, Ciganiks, Jaunzems, Uldrikis, Balodis
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Cengiz, Kerem. Umut Nayir
TAMAS BOGNAR DÜDÜK ÇALIYOR
Letonya ile Türkiye arasındaki karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Tamas Bognar yönetiyor. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Gergo Bogar. VAR'da Luca Pairetto, AVAR'da da Katalin Kulcsar yer alıyor
ADAY KADRO
Millilerde sağ arka adalesinden sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı.
Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Forvet: Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor)