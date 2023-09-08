EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, Ermenistan'ı konuk etti.
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller
Son dakika spor haberi: Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'nda evinde Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçtan sonra Türkiye'de arama motorlarından Milli Takımı'mızın gruptan nasıl çıkacağı merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin gruptan çıkış formülü...
Ay-yıldızlılar, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Mücadele sonrası arama motorlarında "Türkiye gruptan nasıl çıkar?" sorusu aratılmaya başlandı.