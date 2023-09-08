A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. maçında Ermenistan'la sahasında 1-1 berabere kaldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KUNTZ'UN SÖZLERİ:

Pozitif görebileceğimiz konu takımın sonuna kadar yine bırakmamış olması. Negatif görebileceğimiz konu da şu, eksiklerimiz bugün sahaya yansıdı.

Devre arasından sonra oyuncularımızda bir öz güven düşüklüğü oldu. Iskalanan bir top sonucu golü yedik. Yine de takım direnmeye çalıştı ve 8. veya 9. pozisyonun ardından golü bulabildik.

İlk devre aslında istediğimiz oyunu gösterdik. 5-6 pozisyonumuz vardı. İlk devrede sadece golü bulamamamızı eleştirebilirim.

Ermenistan'la burada 1-1 berabere kalıyorsanız kesinlikle öz eleştiri yapmanız gerekiyor

Sakin kafayla analiz yapmaya ve kenarda doğru kararı vermeye çalışıyorum. Elimizden geleni yaptığımız düşünüyorum.