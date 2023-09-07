2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. "Sol bek ve forvette eksiklerimiz var" diyen Alman çalıştırıcı, "Farklı bir oyun sistemi olabilir." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

İşte Kuntz'un açıklamalarından satır başları:

Türkiye'den ricam var, A Milli Takım'a gelen oyuncuları hemen eleştirmeyin. Onları A Milli Takım oyuncusu olarak görmeyin. Adaptasyon süreleri olacak ve bunu yaşayacaklar.

U21 ile iletişimimiz çok iyi. Oyuncular hakkında devamlı görüşüyoruz. Kazımcan Karataş ve Bartuğ Elmaz da güzel örnek. Kendinizi geliştiriyorsanız, U21'de oynuyorsanız A Takım'a yükselebilirsiniz. Önceliğimiz U21. Bu tarz oyuncuların A Milli Takıma adapte olması için çalışmalar yapıyorum.

"SOL BEKTE, FORVETTE EKSİKLERİMİZ VAR"

Sol bekte, forvette eksiklerimiz var. Arda Güler sakat. Değişik bir maç olabilir. Farklı bir oyun sistemi olabilir. Yine de iyi bir maç çıkaracağımızdan eminim. Türkiye ve Ermenistan grupta kazanan tarafta. Bütün maçları takip ediyoruz. Yeni hocaları Oleksandr Petrakov ile gelişim kaydediyorlar. İki oyuncuları Almanya'da oynuyor. Çoğu oyuncularına çok ciddi transfer imkanları duyuldu. Saygı duyulacak bir takım ama kendi oyunumuza odaklandık.

"SAHAYA ÇIKIP OYNAMALARI GEREKİYOR"

Arda Güler inanılmaz bir transfer yaptı. Onun etkisini yaşayamıyoruz, sağlığına kavuşmalı ve Real Madrid'e adapte olmalı. Orkun Kökçü, Benfica'da çok gelişecek. Zaten Alman bir hocaları var. Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid transferi için bizimle çok önce görüştü. Bu transferler güzel ama sahaya çıkıp oynamaları da gerekiyor. Oynadıkça Milli Takıma katkıları daha fazla olacak. Türk kulüpleri de Avrupa'da oynayacağı için maç sayıları artacak. Bu oyunculara olumlu yansıyacak.