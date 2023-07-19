Galler - Türkiye maçının oynanacağı stadyum belli oldu

2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların bu maçı Cardiff City Stadyumu'nda oynayacağı kesinleşti.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın yeri açıklandı.

Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabaka Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak.