Galler - Türkiye maçının oynanacağı stadyum belli oldu
2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların bu maçı Cardiff City Stadyumu'nda oynayacağı kesinleşti.
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2023- 11:07 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023- 12:27
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın yeri açıklandı.
Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabaka Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak.
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